İnsan Hakları Platformu, Yüksek Mahkeme’nin Gazeteci Şener Levent ve Ali Osman aleyhinde açılan ‘Karikatür Davası’ndaki beraat kararının insan hakları, ifade özgürlüğü, toplumsal barış ve demokrasi açısından çok önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

İnsan Hakları Platformu yazılı açıklamasında, Yüksek Mahkeme’nin kararı ile elde edilen kazanımı selamladı ve kararın bir ifade özgürlüğü davasının ilk kez ağır cezada yargılandığı, bir gazetecinin 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin konuşulduğu böylesi bir döneme ışık tutmasını diledi.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına güveninin tam olduğunu ifade eden Platform, “İfade ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayan yasalarımızın ivedilikle değiştirilmesi ve yerel mevzuatımızın da parçası olan uluslararası sözleşmeler ve içtihatlar doğrultusunda haklara ve özgürlüklere saygılı hale getirilmesinin de takipçisi olacağımızın altını çizeriz” dedi.

Açıklamada söz konusu davayla ilgili şu bilgiler de verildi:

“Gazeteci Şener Levent ve Ali Osman Tabak Karikatür Davasından alt mahkemede Mayıs 2019’da beraat etmiş savcılık ise davayı istinafa taşımıştı. Aynı dava konusu ile Şener Levent Ağustos 2022’de Türkiye’de 1 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş ve bu ceza sonradan para cezasına çevrilmişti”.