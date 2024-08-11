KKTC İnsan Hakları Derneği Başkan Hasan Yılmaz Işık, İçişleri Bakanlığı'nın kaçak nüfus konusunda etkin önlem almadığını ileri sürerek, eleştirilerde bulundu.

Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, 22 Şubat’ta İçişleri Bakanıyla yaptıkları görüşmede, ülkedeki kaçak nüfus konusunda adım atılmasını talep ettiklerini anımsatarak, ancak adli suçların artmasına, yerli gençlerin istihdam imkanlarının kısıtlanmasına neden olan kaçak nüfus konusunda Bakanlığın etkin önlem almadığını savundu.

Üniversitelerin insan kaçakçılığı ve emek sömürüsü için kullanıldığını da ileri süren Işık, ülkeye vizesiz girişlere de müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Işık, İçişleri Bakanlığı'ndan talepleri arasında yer alan “denetimsiz toprak mülk satışlarının” engellenmesi hususunda yasa çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Işık, “İnsan kaçakçılığı kurbanları ve kaçak göçmenlerin ülkeden ihraç edilinceye kadar yaşamlarını idame ettirebilecekleri göçmen kamplarının kurulması için hükümete de çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Hasan Yılmaz Işık ayrıca, göçmenlerin nihai adresinin Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu, bu nedenle AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen’in KKTC yetkili makamlarıyla Lübnan emsalinde olduğu gibi işbirliği yapması gerektiği görüşünü de dile getirdi.