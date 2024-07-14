İngiltere’de yaşayan iki Kıbrıslı Türk koşucu, Okan Baysan ve Halil İzzet, geleneksel Londra Koşusu’na katılarak, "Ada'da Barışın 50. Yılı" sloganıyla koştu.

KKTC Londra Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Baysan ve İzzet, Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türk halkını kurtarmak ve Ada’ya barış ve huzur getirmek maksadıyla Anavatan Türkiye tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkı için hayati bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Ada'da süregelen yarım asırlık barışa dikkat çekmek için koştuklarını kaydetti.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, Okan Baysan ve Halil İzzet’e destek vermek için koşunun öncesinde Baysan ve İzzet ile bir araya geldi.

Büyükelçi Keskin, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun hayatın her alanında ortaya koydukları başarılarının gurur verici olduğunu ve bu başarılarıyla, Kıbrıs Türk kimliğinin ve kültürünün tanıtılmasına büyük katkı koyduklarını vurguladı.

Keskin, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın 50. yılında, Barış Harekatı ile Kıbrıs adasında tesis edilen barış ve huzur ortamına dikkat çekmek için koşacak olan Baysan ve İzzet’e duyarlılıkları için teşekkür etti ve başarılar diledi.

- Okan Baysan ve Halil İzzet hakkında

Açıklamada, Okan Baysan ve Halil İzzet hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“Okan Baysan, Kıbrıs'ın Lefke kentinde doğmuş ve eğitimini ABD'de Purdue Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Geçmişte IBM UK Ltd, Capita UK, Sophos ve Nortel/Netas gibi şirketlerde önemli pozisyonlarda bulunmuş olan Baysan şu anda Capgemini UK'de Kıdemli Kalite Güvence ve Test Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Baysan, Londra 2012 Olimpiyatları’ndan bu yana Kıbrıs Türk kimliğini vurgulayarak, İngiltere’nin farklı şehirlerinde gerçekleşen yarışlar başta olmak üzere Berlin, Paris, İstanbul, Barcelona gibi dünyanın dört bir yanında gerçekleşen pek çok maratonda yer almıştır. Baysan, katıldığı bu etkinliklerde ayrıca, çeşitli yardım kuruluşları için farkındalık yaratmış ve bağış toplamıştır.

Londra'da doğup büyüyen Halil İzzet, 2009 yılında Exeter Üniversitesi Arapça & Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve ardından 2015 yılında tekrar Exeter Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği lisansını ve 2016 yılında UCL’de yüksek lisansını tamamlamıştır. 2021 yılından beri BTCA ve Embargoed! İsimli sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenen İzzet, 2023 yılında İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Daha önce çeşitli Nuclear Race deneyimi bulunan İzzet, 10 km Londra Koşusu’nda ilk kez koşmuştur.”