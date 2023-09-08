​​​​​​İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın tahıl teminini engellediğini belirterek, ülkesinin bu yıl "küresel gıda güvenliği zirvesi" düzenleyeceğini açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, milyonlarca insanın yaklaşık 18 ay önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiği anımsatıldı.

Savaş nedeniyle 11 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, enerji ve gıda fiyatlarında da artışlar yaşandığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Karadeniz Tahıl Girişimi'nden insani sonuçları düşünmeden çekildiği öne sürülen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Anlaşma, Ukrayna tahılına bağımlı milyonlarca insan için bir yaşam hattı oluşturuyordu. Anlaşmanın ilk yılında 33 milyon ton gıda, 45 ülkeden ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Girişimle ihtiyaç sahipleri için en kritik zamanda gıda fiyatları düşmüştü. Fiyatlar yükseldiğinde ise yine en fakirler bedelini ödüyor."

Açıklamada, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarındaki depo ve siloların da dahil olduğu 26 sivil tesisin hedef alındığı, saldırılar sonucunda Ukrayna'nın tahıl ihracatı kapasitesinin üçte bir oranına düşürülüp 1 milyon insana 1 yıl yetecek kadar tahılın da yok edildiği belirtildi.

- İngiliz Hava Kuvvetleri jeti Karadeniz'de caydırıcılık uçuşu yapacak

Başbakanlık açıklamasında, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Çocuklara Yatırım Fonu Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek zirvede, birçok ülkeden hükümet temsilcileri, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri, araştırmacılar ve özel sektör temsilcilerinin olacağı, gıda güvenliği ve yetersiz beslenme konularının ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, istihbarat ve gözlem araçlarından istifade edilerek Rusya'nın sivil yapı ve tankerlere saldırı planı yaptığı takdirde uyarılacağı belirtilerek, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinden bir jetin de Karadeniz'de caydırıcılık uçuşu yapacağı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere'nin, Ukrayna tahılına en çok ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmesi için başlatılan Dünya Gıda Programı'na da 3 milyon dolar destek taahhüdü verdiği aktarıldı.

- "Putin kendi diplomatik sürgününün mimarı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Sunak, Putin'in Hindistan'da 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne katılmayacağını hatırlatarak, "Putin, kendisini sarayına kapatarak, kendisini izole ederek ve eleştirileri engelleyerek kendi diplomatik sürgününün mimarı oldu." ifadesini kullandı.

Diğer G20 üyelerinin Rusya'nın sebep olduğu zorlukları iyileştirmek için birlikte çalışacağına işaret eden Sunak, "Bu da Putin'in Ukrayna tahılını ablukaya almak ve saldırmak da dahil en temel ihtiyaçlar üzerindeki boğucu etkisinin küresel sonuçlarıyla ilgilenmekten başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sunak, İngiltere'de kasım ayında küresel bir gıda güvenliği zirvesi yapılacağını bildirdi.