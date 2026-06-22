BBC’nin aktardığına göre sabah Kral Charles ile görüştüğünü aktaran Starmer yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Starmer, liderlik yarışı için başvuruların 9 Temmuz'da başlayacağını ve Ulusal Seçim Komitesi'nden seçim takvimi belirlemesini istediğini anlattı.

Keir Starmer, halefine tam destek vereceğini ve normal bir devir teslim için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Starmer başbakanlık konutu önünde yaptığı istifa açıklamasında parti içinde, partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak en uygun isim olup olmadığı sorusunun sorulduğunu ve yanıtı kabul ettiğini belirtti.

İşçi Partisi'nde liderlik yarışı Starmer'ın başlıca rakibi olarak Andy Burnham'ın 18 Haziran Perşembe günü yapılan ara seçimi kazanıp milletvekili olmasıyla hızlanmıştı.

Starmer, görevinden ayrılmayacağını ve her türlü liderlik mücadelesine karşı koyacağını ifade etmişti.

Ancak son 48 saat içinde hükümet içerisindeki hava değişti.

Başbakan bir süredir giderek artan sorunlarla karşı karşıyaydı.

İşçi Partisi milletvekilleri, sorunun partide değil, tepesindeki kişide olduğunu savunuyorlardı. Başbakanın kişisel popülaritesinin düşük olduğunu ve partinin ilerlemesine engel oluşturduğunu düşünüyorlardı.

Onlarca milletvekili bir süredir Starmer'ın istifa etmesi gerektiğini dile getiriyordu. Perşembe gününden bu yana bu liste uzadı; bazı bakanlar da özel olarak bu görüşü paylaştıklarını belirtti.