İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İsrail'e silah satışına ilişkin daha önce 30 lisansın iptal edildiğini belirterek, yaklaşık 350 lisans bulunduğunu ve gelişmelere göre ilave lisans iptalinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Woodward, BM'de düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, "Eylül ayında İsrail'e bazı silah satış lisanslarını iptal ettiğinizde sadece İsrail'den tepki gelmedi. Bazıları da bunun çok kısıtlı bir hamle olduğunu dile getirerek eleştirdi. Gazze'de soykırım olduğuna ilişkin mutabakatın giderek yayılması ışığında, İngiltere'nin söz konusu lisans iptalleri yeterli mi yoksa ilave adım atmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Gazze'de 43 bin kişinin öldürüldüğünü anımsatan Woodward, Gazze halkının aynı zamanda birçok kez yerinden edildiğini, yerinden edilen kişilerin kaldığı çadırların da İsrail tarafından bombalandığını dile getirdi.

Woodward, "Gazze'deki insani durum korkunç ve her gün bunu düzeltmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

İngiltere'nin, Gazze'ye insani yardımı artırdığını ve İsrail Meclisinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik yasalarını kınadığını belirten Woodward, insani yardıma odaklanmanın şart olduğunu söyledi.

Woodward, İsrail'e silah satışı lisansı iptalinin "daha büyük bir resmin" parçası olduğunu ifade ederek, aynı zamanda insani yardım, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için irtibatlarını sürdürdüklerini bildirdi.

İsrail'e yaklaşık 350 silah satışı lisansı bulunduğunu belirten Woodward, eylül ayında verdikleri 30 lisansı iptal etme kararlarının İsrail tarafından sert bir şekilde eleştirildiğini kaydetti.

Woodward, halihazırda yeni bir lisans iptaline ilişkin aktif bir süreç bulunmadığını ancak gelişmelere göre bunun ihtimal dışı olmadığını dile getirdi.