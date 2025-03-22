E3 olarak adlandırılan İngiltere, Almanya ve Fransa, Gazze'de derhal ateşkese geri dönülmesi, İsrail'in uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermesi ve yardım akışına derhal izin vermesi çağrısı yaptı.

Üç ülkenin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasının, Gazze halkı, esirler, aileleri ve tüm bölge için dramatik geri adım anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivil kayıplar karşısında dehşete düşmüş durumdayız ve derhal ateşkese geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Tüm taraflar ateşkesin tam olarak uygulanması ve kalıcı hale gelmesini sağlamak üzere müzakerelere yeniden başlamaya çağrılırken, bunun İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da içerdiği kaydedildi.

- "İsrail, su ve elektrik dahil insani erişimi yeniden tesis etmeli"

Tüm İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğinin altı çizildi. Açıklamada, çatışmalara geri dönülmesinin sadece daha fazla Filistinli sivilin ve İsrailli esirin ölümüne yol açacağına dikkat çekildi.

Daha fazla kan dökülmesinin kimsenin yararına olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail, uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli ve yardım akışına derhal izin vermeli. Siviller korunmalı ve temel yardımlardan mahrum bırakılmamalı. İsrail'i su ve elektrik dahil insani erişimi yeniden tesis etmeye ve uluslararası insani hukuka uygun olarak tıbbi bakım ve geçici tıbbi tahliyelere erişimi sağlamaya çağırıyoruz."

- "İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısıyla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmeli"

İsrail, Gazze'nin orta kesimlerinde Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhaneye gerçekleştirdiği ve bir çalışanın öldüğü saldırı karşısında "derin şok" duyulduğu belirtilen açıklamada, kurbanlar arasında Avrupa vatandaşlarının da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "BM personeli ve binaları korunmalı ve asla hedef olmamalıdır. Yaşananlara ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmelidir. Uzun süreli ateşkes, sürdürülebilir barışa, iki devletli çözüme ve Gazze'nin yeniden inşasına giden tek güvenilir yoldur." denildi.