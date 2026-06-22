Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin dijital güvenliğinin ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu belirterek, “Bu güvenlik meselesiyle ilgili yaptığınız çalışmalar yetersizdir.” dedi.

İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda 62’nci madde tahtında yaptığı “Ülkemizin Dijital Güvenliği ve Çevre Krizi” konulu konuşmada, devletin kurumları ve veri tabanlarının "siber saldırı altında" olduğunu söyledi.

“Biz bunları önlemek için ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabı çok önemlidir.” diyen İncirli, bu saldırganların sistemin içinde olduğunu kaydetti.

“Bu saldırganların ne zaman bize karşı bir pozisyon alacakları ve ne zaman bu saldırıları çoğaltacakları da şu anda bildiğimiz bir şey değil.” diyen İncirli, hükümetin çok ciddi bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, “Bu konu ciddi bir konudur. Hükümet, bu açıdan sınıfta kalmıştır. Şu anda ne kadarı bu sistemin içerisinde ve bizimle de beraber yaşıyor onu da bilmiyoruz.” ifadelerini kulandı.

Konunun ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu dile getiren İncirli, “Bu ciddi güvenlik meselesiyle ilgili yaptığınız çalışmalar yetersizdir.” dedi.

Meselenin ülkenin ve toplumun güvenliğiyle alakalı bir mesele olduğunu dile getiren İncirli, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

-Güngör felakete dönüştü

Güngör Katı Atık Merkezi’ndeki yangına değinen İncirli, “Burası tam bir başarıyı hikayesiyle oluşturulmuş bir merkezdi, bir felakete dönüştü.” dedi.

Güngör Katı Atık Merkezi’nin kapasitesinin neden erken dolduğunu soran İncirli, bölgede bir metan gazının biriktiğine söyleyerek, yangının hem sağlığı hem çevreyi ciddi bir şekilde etkilediğini dile getirdi.

İncirli, çevrenin ekonomiyle olan ilişkisinin de unutulmaması gerektiğini kaydetti.

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini belirten İncirli, bu zihniyetin değişmesi gerektiğini vurguladı.

İncirli, “Polisimizin ihtiyaç duyduğu birçok şey var. Biz bunu çok iyi anlıyoruz. Polisin, her türlü ekibinin donanımının her şeyinin tamam olması gerektiğini biz de düşünüyoruz. Devlet kendi kurumlarına sahip çıkmak mecburiyetindedir.” ifadelerini kullandı.

İncirli, siyasilerin kararlarını verirken verilere ve teknik insanların görüşlerine dikkat etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Konuşmasında hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren İncirli, demokratik olmayan yönetimlerin memleketlerin başına neler getirdiğini bilmek için etrafa bakmakta fayda olduğunu söyledi.