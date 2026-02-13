Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “ülkede ciddi bir demokrasi ve yönetim krizi yaşandığını” kaydederek, CTP’nin hazırlığını sürdürdüğü güvensizlik önergesini kısa süre içinde Meclis’e sunacağını açıkladı. İncirli, “Bu tahribatı durduracağız, CTP iktidarında adalet ve liyakat esas olacak” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Sıla Usar İncirli, Kanal T’de Nazar Erişkin’in konuğu oldu.

Mevcut hükümetin halk desteğini kaybettiğini savunan İncirli, “Ortada yalnızca bir yönetim zafiyeti değil, aynı zamanda derin bir demokrasi bunalımı vardır. Hem ülke genelinde hem de UBP kendi içinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor” dedi. İncirli konuşmasına şöyle devam etti:

“Demokrasiyi savunan bir siyasal parti olarak bizim görevimiz demokrasiyi savunmak için her türlü enstrümanı kullanmaktır ve Güvensizlik Önergesi de aslında demokrasinin güçlenmesi için kullanacağımız enstrümanlardan biridir. Bir diğer önemli noktası ise bu yozlaşmış hükümetin bir an önce gidebilmesinin önünü açabilmektir.”

-“Ortaya çıkan dosyalar buzdağının görünen kısmı”

Meclis gündeminde yer alan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını değerlendiren İncirli, yaşananların münferit olaylar olarak gösterilemeyeceğini söyledi. “Ortaya çıkan dosyalar buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Çok daha derin, çok daha organize bir yozlaşma düzeni ile karşı karşıyayız” diyen İncirli, devlet kurumlarının siyasal müdahalelerle işlevsizleştirildiğini belirtti. Hakkında iddialar bulunan kişilerin görevde kalmasının “kabul edilemez” olduğunu kaydeden İncirli, Meclis Başkanlığı makamının da, bu tartışmaların gölgesinde bırakılmaması gerektiğini söyledi.

-“Bu tahribatı durduracağız, CTP iktidarında adalet ve liyakat esas olacak”

CTP iktidarında, “yozlaşmış ve çürümüş düzeni” durduracaklarını kaydeden İncirli, “Bir gün daha bu anlayışla yönetilmek ülkeye zarar vermektedir” dedi. İktidara geldiklerinde hukuk dışı uygulamalara, torpile ve keyfiliğe de son vereceklerini belirten İncirli, “CTP iktidarında, hukuk dışı, usulsüz bir uygulama olmayacak. Biz bu ülkeyi adaletle, liyakatle ve bilgiyle yöneteceğiz. Biz bu tahribatı durduracağız” diye konuştu.

Halka hizmete hiç değer verilmediğini, eğitimden sağlığa bütün hizmet alanlarının çok geri kaldığını savunan İncirli, “CTP için halka hizmet esas noktalardan bir diğeri. Halka kaliteli, nitelikli ve erişilebilir bir hizmet sunmak temel hedefimiz” diyerek, devlet kurumlarının korunması gerektiğini vurguladı.

-“Sağlıkta temel hedef planlı ve güvenli tam gün hizmet”

Sağlıkta tam mesai tartışmalarına da değinen İncirli, hedefin tam gün, planlı sağlık hizmeti olduğunu ancak bunun diyalog ve hazırlık gerektirdiğini belirtti. Sağlık hizmetinin ekip işi olduğuna dikkat çeken İncirli, fiziki altyapı ve personel planlaması yapılmadan atılan adımların sistemi kilitlediğini dile getirdi.

CTP iktidarında, bu uygulamanın gerekli ön hazırlıkları ve planları yapılarak, olması gerektiği gibi hayata geçirileceğini ifade eden İncirli, sağlık politikasını şöyle açıkladı:

“Hizmet saatlerinin en verimli şekilde artmasının önündeki bütün engelleri planlı ve aşamalı bir şekilde kaldıracağız. Örneğin ameliyat sayılarının artırılması gerekiyorsa bütün koşulları aynı oranda güçlendireceğiz. Hedefimiz sağlık hizmetlerinin eksiklikleri tamamlanarak, mesai boyunca daha verimli ve etkin olabilmesi.”

-“Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır”

CTP’nin yargının güçlendirilmesine ilkesel olarak destek verdiğini ancak mevcut siyasi atmosferin referandum için uygun olmadığını belirten İncirli, anayasa referandumunun erken seçimden kaçmak için siyasi bir araca dönüştürüldüğünü söyledi.

Yargının kapasite artırımı ihtiyacının gerçek olduğunu ancak bunun siyasileştirilmesinin hem sürece hem de yargıya zarar vereceğini kaydeden İncirli, “Öncelik halkın iradesine başvurmak olmalı. Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır” dedi.

-“Özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edecek politikalar geliştireceğiz”

EKTAM işçilerinin greviyle ilgili de konuşan İncirli, sendikalaşmanın anayasal hak olduğunu hatırlattı ve işçilerin iş güvencesiz çalıştırılmasının “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağıran İncirli, toplu iş sözleşmesi masasının derhal kurulması gerektiğini belirtti. İncirli, CTP’nin özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edecek politikaları tüm paydaşlarla geliştireceğini söyledi ve işçi haklarının korunmasının önemini vurguladı.