Haftalık gıda denetimleri kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, ithal ürünlerden elma ve yerli ürünlerden ise çilek ile Mandora mandalinada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 6–12 Şubat tarihlerini kapsayan denetimler çerçevesinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Bu kapsamda, ithal ürünlerden alınan 34 numunenin 33’ünün temiz çıktığı, REE Ticaret’e ait Granny elmada ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ve söz konusu ürünün menşeine iade edildiği bildirildi.

Yerli ürünlerde ise alınan 34 numunenin 32’sinin temiz bulunduğu, 2 numunede limit üstü bitki koruma ürünü saptandığı kaydedildi. Limit üstü tespit edilen ürünlerin hasadının, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen yerli ürünlerin, Yıldırım köyü sakini Osman Cantaş’a ait çilek ile Doğancı köyü sakini Gökhan Savaroğlu’na ait Mandora mandalina olduğu ifade edildi.