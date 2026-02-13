Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Ektam işçilerine destek amacıyla pazartesi ve salı günü bölgedeki bazı okullar ve devlet dairelerinde uyarı grevine gideceğini açıkladı.

Dört sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, Ektam emekçilerinin grevinin, güvenceli çalışma, insanca ücret ve sendikal haklar için devam ettiği ifade edilerek, bu grevin bir tercih değil, dayatılan güvencesizliğe karşı bir zorunluluk olduğu kaydedildi ve direniş selamlandı.

-“Bu sadece Ektam çalışanlarının değil, emeğin ve adaletin mücadelesidir”

“Anayasal hak olan sendikalaşmaya baskı uygulayan, emekçileri tehdit eden anlayışı kabul etmiyoruz. İş güvencesi, toplu sözleşme ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanana kadar dayanışmamız devam edecektir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Grev çadırı ile bütünleşen yalnızca 39 emekçi ve sendikaları değil aileleri, çocukları, köylüleri ve bizler de bu sürece dahiliz. Bu sadece Ektam çalışanlarının değil, emeğin ve adaletin mücadelesidir.

Çocukların Şubat tatilini dinlenerek değil anne ve babaları ile çadırda nöbet tutarak, geçirmek zorunda bırakıldığı bu sorumsuzluğa karşı çıkmak boynumuzun borcudur.

Konuya bir çözüm gelmemesi, Toplu İş Sözleşmesi hakkının tanınmaması, işverenin bencil ve uzlaşmaz tutumunun devam etmesi halinde KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN uyarı grevi hakkını mesleki veya toplumsal olaylar için değil, şubat tatilini çadırda geçiren çocuklarımızın ailelerinin mücadelesi için kullanacaktır.”

Açıklamada, sorun çözülmediği takdirde, KTÖS ve KTOEÖS’ün 16 Şubat Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’de, KTAMS ve KAMUSEN’in ise 17 Şubat Salı günü 13.00-15.30 saatleri arasında bölgedeki devlet dairelerinde uyarı grevine gideceği kaydedildi.