“Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurduğumuz kardeşlik cephesi daha güçlü olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin ayrımcılık gözetmeden toplumun tümünün sorunlarına çözüm arayan bir kitle partisi olduğunu belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan İncirli, Korkuteli bölge halkıyla buluştu. İncirli’ye milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Teberükken Uluçay, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti.

Korkuteli bölge halkın sorun ve taleplerini dinleyen ve çözüm önerilerini anlatan Sıla Usar İncirli, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin, “Yolsuzluk varsa, adalet yok demektir. Ama daha da önemlisi, halka hizmet yok demektir." dedi.

Bütün sorunların "yolsuzluk ve rüşvetle bağlantılı" olduğunu savunan İncirli, ihalesiz, usulsüz alımlarla devletin kaynaklarının "peşkeş çekildiğini" ileri sürerek, Maliye’nin milyarlarca liralık borcu olduğunu söyledi.

İncirli, “Memleketi borca batırdılar ve borçlanmaya da devam ediyorlar. Bu kadar borçla vatandaş hizmet alamaz. Biz bu enkazın farkındayız bu yıkımı durduracağız.” şeklinde konuştu. Mevcut düzende zenginlerin zenginleştiğini halkın ise her geçen gün fakirleştiğini kaydeden İncirli, bu olurken de kardeşlik bağlarının bozulduğunu söyledi.

“Biz kardeşlik ve eşitlik cephesini kurduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kardeşlik cephesi kazandı. Bu kardeşlik devam etmeli.” diyen İncirli, CTP’nin, kanatlarının çok geniş olduğunu, ayrımcılık gözetmeden toplumun tümünün sorunlarına çözüm arayan bir kitle partisi olduğunu söyledi.

-“CTP iktidarında adalete ve halka hizmet eden yeni bir düzen kurulacak”

CTP’nin adalete ve halka hizmet ettiğini dile getiren İncirli, “Talebimiz net, biz erken seçim istiyoruz çünkü halka hizmet etmek, kurumları güçlendirmek ve en önemlisi adalet istiyoruz. Onlar erken seçimden kaçıyorlar ve her geçen gün ülkeyi daha da zarara uğratıyorlar.” diye konuştu. İncirli, siyasetin halk için yapıldığını, devletin de halka hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Sıla Usar İncirli, kirliliğin en büyük göstergelerinden birinin güvenlik krizi olduğunu da belirterek, “İlk işimiz nüfus sayımı ve kayıt dışılıkla mücadele olacak. Üretimi destekleyen, kendi ayaklarımızın üstünde duracağımız adaletli, herkesin eşit olduğu, şeffaf ve hesap verebilir yeni bir düzen kuracağız.” dedi.

-Latif: “Belediye hizmetlerimiz artarak devam ediyor”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de Korkuteli’nin hizmetlerinin artarak devam ettiğini dile getirerek, 1981’de değişen su şebekesinin neredeyse bitmek üzere olduğunu söyledi ve bunun gelecek nesillere de kalacak yüz yıllık bir yatırım olarak değerlendirdi. Latif konuşmasını, “Tek başımıza iktidar yürüyüşü ile başlattığımız bu mücadelede bizlerle olmanız, burada olmanız çok anlamlı. Gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek tamamladı.

-Kayalp: “CTP iktidar hedefiyle yola çıktı ve bu yolda halk ile beraber yürüyor”

CTP Gazimağusa İlçe Örgütü Başkanı Oktay Kayalp da konuşmasına, gelen herkese teşekkür ederek başladı ve beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CTP’nin iktidar hedefiyle yola çıktığını ve bu yolda yürürken halkın taleplerini de dikkate alarak güvenilir bir programla yürüdüğünü belirten Kayalp, “Bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.