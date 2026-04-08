Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, "Bu ülkenin, bu hükümete ve bu zihniyete tahammül edecek tek bir günü dahi kalmamıştır " dedi.

İncirli, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Son bir haftadır halkımıza yaşatılan, hepimize dayatılan, insanımızı birbirine kırdıran gerilimin sorumlusu Üstel Hükümeti’dir. Geçtiğimiz hafta sendikalar son derece yapıcı öneriler ortaya koydu. Hükümet ise bu önerileri elinin tersiyle itti; diyalogdan kaçındı, Meclis’te ortaya çıkan iradeyi yok saydı ve Yasa Gücünde Kararname’yi ülkeye dayattı.” İfadelerini kullandı.

Binlerce insanın sokağa döküldüğünü, insanların huzursuz edildiğini kaydeden İncirli, hükümetin yalnızca bir hafta sonra aynı öneriyi yeniden gündeme getirdiğini hatırlattı.

“Ünal Üstel bu sabah hiçbir şey olmamış gibi Meclis kürsüsünde konuşurken, dışarıda eylemcilere şiddet uygulanıyor, insanlar tutuklanıyordu” diyen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Muhalefet olarak bizim müdahalemizle Meclis oturumuna ara verilmemiş olsaydı, öfke çok daha fazla büyüyecekti. CTP milletvekilleri çevik kuvvet ile eylemciler arasında kalkan olmasaydı, çok daha acı olaylar yaşanabilirdi.

Günlerdir söylüyoruz. Bu ülkenin, bu hükümete ve bu zihniyete tahammül edecek tek bir günü dahi kalmamıştır. Yapılması gereken nettir. Yasa Gücünde Kararname geri çekilmelidir. Yasa tasarıları komiteye geri gönderilmeli, diyalogla ve uzlaşıyla çözüm aranmalıdır. Seçim tarihi derhal açıklanmalıdır. En önemlisi de halka yaşatılan bu zulüm nedeniyle özür dilenmelidir. Bu hükümet bitmiştir. Şimdi hepimize düşen görev, yeni döneme kararlılıkla, özgüvenle ve güçlü projelerle hazırlanmaktır.”