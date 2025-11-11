İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla iddianamemizle 105'i tutuklu, 170'i adli kontrollü, 7'si yakalama emriyle aranan 402 şüpheli ve 1'i adli kontrollü 5 müşteki şüpheli hakkında toplam 143 farklı eylemle ilgili olarak 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Orman Kanunu'na muhalefet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, 'kamu malına zarar verme, 'Maden Kanunu'na muhalefet ve Orman Kanunu'na muhalefet' suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır." denildi.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'unun örgüt mensubu, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtilen açıklamada, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerden 92'sinin de örgüt üyesi olduğu aktarılarak, diğer şüphelilerin de örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumunda yer aldığı vurgulandı.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir."

Açıklamada, hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.