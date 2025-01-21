(Kamalı Haber)- Lapta’da meydana gelen “Yaralama, Vahim Zarar, Ciddi Darp, ve İtale-i Lisan (Kadına Şiddet)” suçlarından tutuklanan Mustafa Bozkaya bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Doğukan Akınsel mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlı Mustafa Bozkaya’nın, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi Green Paradise No:3 adresindeki ikametgahın salon odası içerisinde, kıskançlık sebebiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde, imam nikahlı eşi aynı yerde sakin N.A.’yı elleriyle boynundan tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Zanlının, müşteki kadına, yüksek sesle adı edilene hitaben “Valizini ve eşyalarını al git buradan” deyip İtale-i Lisanda bulunduktan sonra, mutfak çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam uzunluğu 40 cm ağız uzunluğu 20 cm olan ekmek bıçağını alıp, bıçağı sallayarak adı edilenin sol omuzunda 10 cm'lik kesinin oluşmasını sağladığını açıklayan polis, ardından zanlının, adı edilenin sağ yüzük parmağını tutup bükerek, kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattığını kaydetti. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 1 kefilin 500 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.