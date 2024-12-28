İLÇE BAŞKANI NAHİT ÖNCÜ YENİ YIL PARTİSİNDE MANGAL BAŞINDA SERVİS YAPTI ..

Ergün Yahat

UBP Gzimağusa ilçe başkanlığı her Cumartesi olduğu gibi bugün'de yine partililer ile dolup taştı.Yeni yıl dolayısı ile İLçe başkanı Nahit Öncü üyelere yönelik mangal partisi düzenledi .İlçedeki yeni yıl kutlamaya Genel sekreter Oğuzhan hasipoğlu,Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle yanında örgüt başkanları ilçe yönetimi yanında çok sayıda vatandaşlar katıldı.Nahit Öncü mangal başında partililere kendi elleri ile servis yapması dikkatlerden kaçmadı.