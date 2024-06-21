Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümeti arasında 5 Haziran tarihinde Ankara’da imzalanan anlaşma 13 milyar 500 milyon TL hibe yardımı ile 2 milyar 400 milyon TL'ye kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden ABD Doları karşılığı kredi yardımını içeriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel'in imzaladığı Anlaşmayla; KKTC’nin kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve dijital dönüşümünün tamamlanması, bütçe açığının giderilmesi, savunma sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması, ekonomi, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın amaçları arasında; çevrenin korunması ve kültür ve turizmin geliştirilmesi, sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar ve eğitimin, ulaştırma ve enerji altyapısının, tarım ve kırsal kalkınmanın, istatistik, bilişim ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi de yer alıyor.

Bu doğrultuda yapılacak reformlar arasında kamu maliyesinde etkinliğin ve sürdürülebilirliğin artırılması, dijital dönüşümün sağlanması, tarım sektörü desteklerinin gıda arz güvenliği ve gıda güvenilirliğini rekabetçi şartlarda sağlayan bir yapıya kavuşturulması, sağlıkta hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve yapısal dönüşüm sağlanması yer alıyor. Turizm alanında ise "Kuzey (North Cyprus)" etkin turizm sektöründe yerel ürün ve müzelerin ziyarete hale getirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmada ayrıca, enerjiyle ilgili yasaların yürürlüğe girmesi, okulların altyapılarının güçlendirilmesi, yükseköğretim kalitesinin artırılması, kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi gibi reformlar da bulunuyor.

Anlaşmada, "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı" ile reform konuları, yapılacak eylemler, bunlardan KKTC ve TC'den hangi kurumların sorumlu olacağı ve hedef tarihler de yer alıyor.