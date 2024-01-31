Yenierenköy’de bugün öğle saatlerinde iki kişi, kaldıkları konteyner evde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın açıkladığı “ani ve gayritabii ölüm” olayı, 12.00 sıralarında fark edildi.

Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı

Halil Yıldızçoban (E-47) ve Kemal Yıldızçoban (E-49) adlı kişiler, konteyner evde ölü bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, işçi oldukları öğrenilen Halil ve Kemal Yıldızçoban'ın konteyner içinde çalıştırdıkları jeneratörden çıkan zehirli duman yüzünden hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor.