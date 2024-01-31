Yenierenköy’de bugün öğle saatlerinde iki kişi, kaldıkları konteyner evde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’nın açıkladığı “ani ve gayritabii ölüm” olayı, 12.00 sıralarında fark edildi.
Halil Yıldızçoban (E-47) ve Kemal Yıldızçoban (E-49) adlı kişiler, konteyner evde ölü bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, işçi oldukları öğrenilen Halil ve Kemal Yıldızçoban'ın konteyner içinde çalıştırdıkları jeneratörden çıkan zehirli duman yüzünden hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor.