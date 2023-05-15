Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, Ötüken Çemberi yakınlarında motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza meydana geldi. Hüseyin Özdınak (E-29) yönetimindeki LY 047 plakalı motosikletle Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet, anayolun ortasındaki beton bariyerlere çarpıp, yolun solundan çıkarak durabildi.

Sol ayak parmaklarında kırık teşhis edilen Hüseyin Özdınak, Gazimağusa Devlet Hastanesi cerrahi servisinde gözetim altına alındı.

Öte yandan bu sabah 07.00 sıralarında iki aracın karıştığı, araçlardan birinin bir iş yerinin vitrin camından içeri girdiği kaza meydana geldi.

Dilfuza Çoli (K-53) yönetimindeki JS 340 plakalı salon araçla Marmara 4’üncü sokak üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı.

Çoli’nin aracı o esnada sağından cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Sona Seyıdova (K-53) yönetimindeki FK 445 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle FK 445 plakalı araç, kaldırım üzerine çıkarak bir iş yerinin vitrin camına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan FK 445 plakalı araç sürücüsü Sona Seyıdova, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.