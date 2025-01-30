(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet suçundan tutuklanan Nijeryalı 6 kişi ihraç süreci tamamlanarak, ülkelerine gönderildi.

Lefkoşa’da tespit edilen Afrikalı zanlılar 21 Ocak’ta Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alınmıştı.

Bu süre içerisinde Afrikalı 5 zanlı hakkındaki ihraç işlemleri tamamlanmıştı.

Alusune Barrie'nin 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 49 gün, Hassan Bangura'nın 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 415 gün, Sahid Kanu'nun 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam bin 153 gün, Kelly Kazi Sangalia ve Micheal Kazı Nzanzu'nun 6 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 742 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirtilmişti.

Kamerunlu Donatien Ngongang Nanha ise polise giderek, teslim olmuştu.