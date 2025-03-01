(Kamalı Haber)-KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen zanlı Gift Oyovwe bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru Kabadayılar, 25.02.2025 tarihinde, saat 22.15 raddelerinde, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yol içerisinde yürüdüğünü, bunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bir polis ekibinin, zanlıyı tespit ederek, tutukladığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.2024 tarihinden beri toplam 88 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Kabadayılar, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, aleyhinde 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.