Ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün ülke genelindeki polis denetimlerinde, yasal statüsü olmadığı halde ülkede ikamet ettiği tespit edilen ve tutuklanan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan dün gece Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrolde işletmeye ait mevcut müzik iznindeki kurallara uyulmadığı tespit edildi.

İşletmeci H.T (E-40) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Yamaçköy’deki yangında ağaçlar da zarar gördü

Yamaçköy’ün girişinde bulunan dere yatağında çıkan yangında yaklaşık bin 200 metrekarelik alandaki kuru otlarla, maki bitki örtüsü ve 60 adet kızıl çam fidanı zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.