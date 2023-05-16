Girne'de soymadık ev bırakmamış Girne'de soymadık ev bırakmamış

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.