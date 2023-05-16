Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı
Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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