(Kamalı Haber)- KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Ebubechukwu Chigbo ile Jeyhun Atajanov mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 6 Mart 2025 tarihinde saat 16. 30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde devriyede Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen Ebubechukwu Chigbo'nun yapılan muhaceret kontrolünde 8 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 355 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlediğini söyledi.

Polis, zanlı Jeyhun Atajanov'un ise yine

6 Mart 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağı Muhaceret Şubesi'ne giriş - çıkış dökümü almak için gelince tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının

25 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplam 193 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlediğini kaydetti.

Her 2 zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, Sivil Muhaceret dairesinden alınması gereken ifadeler ve ihraç emri için gerekli yazışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Polis memuru, bu bağlamda zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi