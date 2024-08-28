Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda yaya olarak bulunan ve ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kendisini çalışma izni olmadan tarım işçisi olarak çalıştıran kişiye ise Çalıma Dairesi görevlileri tarafından idari para cezası kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam saat 21:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yaya olarak tespit edilen M.B.(E-25)’nin yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

Yapılan ileri soruşturmada söz konusu şahsın çalışma izni olmadığı halde E.Ö.(K-49) tarafından tarım işçisi olarak çalıştırıldığı tespit edildiği belirtilen polis açıklamasında, İkamet izinsiz olarak tespit edilen M.B.(E-25) tutuklanırken, çalışma izni olmadığı halde işçi çalıştıran E.Ö’ye ise Çalıma Dairesi görevlileri tarafından idari para cezası kesildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.