İşitme kaybının en yaygın nedenleri arasında yaşlanma, gürültü kirliliği, enfeksiyonlar, genetik faktörler, kazalar ve bazı ilaçların yan etkileri var

Kulak koruyucu cihazlar kullanmak, gürültülü ortamlardan kaçınmak, kulak enfeksiyonlarını tedavi ettirmek, sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli işitme testleri yaptırmak önemli

Bugün 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü... İşitme kaybının en yaygın nedenleri arasında yaşlanma, gürültü kirliliği, enfeksiyonlar, genetik faktörler, kazalar ve bazı ilaçların yan etkileri var.

Kulak koruyucu cihazlar kullanmak, gürültülü ortamlardan kaçınmak, kulak enfeksiyonlarını tedavi ettirmek, sağlıklı yaşam tarzı ve özellikle 50'li yaşlardan sonra işitme tarama testi yaptırmak önemli.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği “Kulaklarınızı dinleyin, işitmenizi koruyun” başlıklı bir açıklama yaptı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ergün Ökçün imzalı açıklamada, işitme kaybının, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunu olduğu vurgulandı.

Ökçün, işitme kaybının bireylerin iletişim becerilerini, okul ve iş performanslarını, genel sağlık durumlarını ve yaşam kalitelerin olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

“İşitme kaybı depresyon, anksiyete ve izolasyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir” diyen Ergün Ökçün, şu bilgileri paylaştı.

“İşitme kaybının en yaygın nedenleri arasında yaşlanma, gürültü kirliliği, enfeksiyonlar, genetik faktörler, kazalar ve bazı ilaçların yan etkileri yer almaktadır. İşitme kaybını önlemek için koruyucu önlemler almak çok önemlidir. Bunlar arasında kulak koruyucu cihazlar kullanmak, gürültülü ortamlardan kaçınmak, kulak enfeksiyonlarını tedavi ettirmek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli işitme testleri yaptırmak yer almaktadır. İşitme kaybının erken teşhisi ve tedavisi, uzun vadeli olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacağından çok önemlidir. İşitme testleri, işitme kaybının türünü ve şiddetini belirlemeye yardımcı olur. Tedavi seçenekleri, işitme cihazları, implantlar, ilaçlar ve cerrahi müdahalelerden oluşmaktadır.... Kulaklarınız ve işitmeniz ihmale gelmez, 50'li yaşlardan sonra birkaç yılda bir yapılacak periyodik işitme testi taramaları ile takip edilmeli."