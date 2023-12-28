İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı, yayımladığı yeni yıl mesajında 2023 yılını da değerlendirdi.

2023 yılında yaşanan deprem, Türkiye’deki seçim, Rusya-Ukranya Savaşı, doğal gaz krizi, arpa-buğday krizi ve İsrail-Filistin Savaşı gibi gelişmelerden bahseden Kırmızı, Kuzey Kıbrıs için en önemli konuların “fakirleşme” ve eğitimdeki sorunlar olduğunu belirtti.

2023 yılında güzel şeyler de olduğunu ifade eden Kırmızı, bunlara örnek olarak “TC-KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesini sağlayacak projesinin imzalanması, limanların özelleştirilmesi çalışması, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması, ülkedeki kara para ve uyuşturucu ile mücadelenin en yüksek seviyeye çıkmasını” sıraladı.

“Bu yıl İEZB olarak güzel işlere imza attık” diyen Kırmızı, kaçak iş gücü ile mücadelede İskele Belediyesi ile olan iş birliklerini artırdıklarını belirterek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yine İskele Belediyesi’nin desteği ile İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde yeşil alanda temizlik çalışmasını tamamladıklarını aktaran Kırmızı, refüjlerin düzenlenmesi, yeniden yapılandırılması, ışıklandırılıp yeşillendirmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Kırmızı, İskele Küçük Sanayi Sitesi’ndeki tüm kaldırımların düzenlenip temiz sanayi bölgesi olması için de çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Kırmızı, İEZB-MEM Teknoloji Atölyesi’nde Robotik Kodlama eğitimlerinin sürdüğünü, bu eğitimler sırasında gençlere eğitim veren Cyprus Robotics şirketi direktörü Tezel Çelebi’nin “Made in Cyprus” yazılı bir sürücü kartı yaptığını kaydederek, sponsorları Telsim’e, destek veren TİKA’ya ve eğitimde yer alan gençlere de teşekkür etti.

Kırmızı, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat’a ise bölgedeki esnafın sorunları ile ilgilendiği ve Meclis’e taşıyarak çözüm üretmeye çalıştığı için teşekkürlerini iletti.

Dijital Kooperatifleşme adımları da attıklarını aktaran Kırmızı, İEZB Mesleki Eğitim Merkezi (İEZB-MEM) binasını ise hayata geçireceklerini kaydederek; Mimar Ramadan Öztörel’e, KTEM Birliği Başkanı Bora Karaçam’a, İEZB eski asbaşkanı ve ITC Mühendisliğin Direkötürü İltaç Çırakoğlu’na, İEZB eski başkanı Rasım Küçük’e ve Birtan Ketenoğlu’na ve bölge esnafı Savaş Kara’ya İEZB Mesleki Eğitim Binası için yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kırmızı, “Son olarak yukarıda özetle geçtiğimiz üzere 2023 yılı, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Yönetim Kurulu ve Başkanı olarak icraatlarla dolu bir yıl olarak geçti. 2024 yılında da çok daha fazla çalışıp çok daha fazla icraat yapmayı planladık. 2024 yılının herkese sağlık, huzur, umut ve özverili çalışıp üreteceği bir yıl olması dileklerimle” ifadelerini kullandı.