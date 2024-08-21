(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan kaçırma, alıkoyma, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan zanlı Cesur Dinç ile Fatih Şimşek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, 13 Ağustos 2024 tarihinde A.Ö. ile aralarında alacak verecek işi olan zanlılar Cesur Dinç, Fatih Şimşek ve beraberindeki 5 kişinin müştekiyi Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine çağırarak konuştukları sırada muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini, akabinde bina dışına çıkmasına izin vermeyip müştekiyi bulundukları yerden zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek zorla kaçırıp alıkoyduklarını söyledi. Polis, zanlılar Cesur Dinç, Fatih Şimşek ile 5 kişinin, müştekiye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunarak arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.

Polis memuru, şikâyetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, Cesur Dinç, Fatih Şimşek’in tespit edilerek tutuklandığını, diğer 5 kişinin ise halen arandığını açıkladı. Polis, zanlı Dinç’in 17 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün, Şimşek’in ise 18 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süreler içerisinde zanlıların bazı beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, alınacak birçok ifade, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve aranmakta olan şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Zanlı Dinç’in avukatı tüm iddiaları reddederek, müvekkili ile müşteki arasında karşılıklı bir kavga olduğunu söyledi. Savunma, müvekkilinin olay gününün akşamı YDÜ hastanesine giderek, darp raporu aldığını, ayrıca mahkeme emrinden sonra devlet hastanesinde de kontrolden geçirildiğini ve darp olduğunun görüldüğünü belirtti.

Polis de devlet hastanesindeki kontrolde zanlının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının avukatının sorusu üzerine 12 kişiden ifade aldıklarını, 6 kişiden daha ifade alınacağını, zanlıların beyanlarının araştırılacağını söyledi.

Polisin ardından yeniden söz alan zanlı Dinç’in avukatı, müştekinin olayın 13 Ağustos’ta yaşandığını söylediğini, şikayetin 16 Ağustosta yapıldığını ancak müştekiye ait aracın tamir amaçlı alınıp, 14 Ağustos’ta sanayide bir şahsa teslim edildiğini belirtti.

Savunma, her iki zanlının polis hücresinde tahta kurularının saldırısına uğradıklarını, derilerinden döküntü olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmelerini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.