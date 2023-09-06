Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı. Toplantıda, bir yasa tasarısı ve bir yasa önerisi ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, “Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, genel görüşmesini tamamladı. Komite, söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite daha sonra, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve madde madde görüşülmesini tamamladı. Komite, bahse konu yasa önerisinin ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında yapacak.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ahmet Savaşan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTAMS, KAMU-Sen, HAK-SEN ve Tıp-İş’ten yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.