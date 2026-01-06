İçişleri Bakanlığı, kırsal kesim arsalarına yönelik altyapı eksiklerinin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce su altyapısı tamamlanan ve 196 parselden oluşan Şahinler–Serhatköy–Gayretköy kırsal kesim arsalarının asfalt ve yağmur suyu drenajı altyapılarının tamamlanması amacıyla açılan ihaleyi kazanan Salih Köroğlu Construction firması ile sözleşme imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali iş birliği anlaşması çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği (K.E.İ.) Ofisi’nin katkılarıyla hayata geçirilecek, toplam maliyeti, 58 milyon 957 bin 568 TL olan proje ile bölgede altyapı eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor.

Sözleşmeye, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Müsteşar Batu Beyit, bakanlık bürokratları Ercan Beşerler ve Erkan Baştaş, Konut Edindirme İdaresi teknik personeli ile müteahhit firma yetkilisi Gökay Köroğlu imza koydu.