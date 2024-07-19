İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 20 Temmuz 1974’ün KKTC’nin egemenliğinin temellerinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz’un KKTC Devleti’nin egemen varlığının temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Oğuz, "20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin ve özgürlüğünün teminat altına alındığı gündür. Bu tarih, Rum-Yunan tarafının Kıbrıs'ı Yunanistan’a bağlama hayaline son veren, Ada'da barışı tesis eden bir dönüm noktasıdır." dedi.

Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılına ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Oğuz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan acı olayları unutmamak gerektiğini belirten Oğuz, "Kıbrıs Türkü, KKTC Devleti'ne her koşulda sahip çıkmalı ve özgürlüğünü korumalıdır," dedi.

Barış Harekatı'na katılan Mehmetçik ve Mücahitlere şükranlarını sunan Bakan Oğuz, tüm şehitleri rahmetle anarak, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.