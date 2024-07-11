İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Özgür basın, bir ülkenin demokrasisi için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kıbrıs’ta özgür basının ülkenin demokrasisi için önemine dikkat çekerek, Türk Ahmet Emin Efendi tarafından ilk Türkçe gazete olan Saded’in 135. yıldönümünü kutladı.

Saded Gazetesi anısına her yıl kutlanan 11 Temmuz Basın Günü’nde farklı düşüncelerin özgürce ifade edilmesinin ve çok sesliliğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Oğuz, özgür basının bir ülkenin demokrasisi için son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Oğuz, basın mensuplarının çalışma şartlarının zorluklarına rağmen halkın haber alma özgürlüğünü sağladığını, kamuoyunu aydınlattığını ve toplumun beklentilerini dile getirdiğini ifade etti.

-“Basın mensuplarının haklarının iyileştirilmesi büyük önem arz ediyor”

Oğuz mesajında, “Bu özel gün vesilesiyle basın mensuplarının haklarının iyileştirilmesinin de büyük önem arz ettiğine vurgu yapmak isterim. Basın sektörünün her kademesinde başarıyla görev yapan tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, özveri ile icra ettikleri mesleklerini daha iyi koşullarda sürdürebilecekleri yarınlar dilerim.” dedi.

Oğuz ayrıca, yaşamını yitiren tüm basın mensuplarına Allah'tan rahmet dileyerek açıklamasını tamamladı.