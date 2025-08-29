28.08.2025 tarihinde saat 11:00 sıralarında, Lapta’da sakin Margaret Elizabeth Anne REDICAN (K-73) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.