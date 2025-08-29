29.08.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Austın Leon Onyango OWINO (E-22) 138 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 505 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü Austın Leon Onyango OWINO, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.