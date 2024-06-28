İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği'nden bir grup hayvancıyla bir araya geldi. Görüşmede, hayvancıların arazilerle ilgili talepleri dinlendi ve geçmiş yıllardaki çalışmalarla ilgili konular ele alındı.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Dursun Oğuz, görüşmede yaptığı konuşmada, hayvancılığın ülke ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma için önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, hayvancıların arazilerle ilgili talepleri ele alındı. Hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan arazi düzenlemeleri ve yeni arazi tahsisleri konusundaki beklentiler de konuşuldu.

Bakan Dursun Oğuz, görüşmede yaptığı konuşmada, "Arazilerin etkin ve adil bir şekilde kullanılması, hayvan yetiştiricilerimizin üretim kapasitesini artırmak için büyük önem taşıyor. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalara devam ediyoruz. Hükümet olarak üretimin de üreticinin de yanındayız" dedi.