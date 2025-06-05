İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Kurban Bayramı dolayısıyla personelle bayramlaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, saat 11.30'da Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan personelle tek tek bayramlaşarak, hem bayramlarını kutladı hem de özverili çalışmaları için teşekkür etti.

-Oğuz “Bayramlar, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirir”

Bayramlaşma sırasında kısa bir de konuşma yapan Bakan Oğuz, Kurban Bayramı’nın sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve insani değerlerin yeniden hatırlandığı özel zamanlar olduğunu vurguladı.

Oğuz, “Bayramlar, kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve hoşgörünün pekiştirildiği anlardır. Kamu görevini yerine getirirken sergilediğiniz özveri ve disiplin için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.