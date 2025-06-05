Kurban Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde bayramlaşma yapıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, bayramlaşmaya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis yöneticileri katıldı.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bayramı yeni Meclis binasında kutlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, bayramın herkes için bir nefes alma fırsatı olmasını diledi.

Konuşmasında Gazze’de süregelen saldırılar ve katliamlara da değinen Öztürkler, bir an önce savaşın sona ermesini ve bölgede barışın hakim olmasını temenni etti.

Öztürkler, bayramların küskünlüklerin son bulduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olması gerektiğini de belirterek, Meclis çalışanlarına ve yurttaşlara mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir bayram diledi.

Öztürkler, ayrıca Meclis’in taşınma sürecinin büyük özveriyle tamamlandığını ifade ederek, çalışanlara fedakarlıkları için teşekkür ederek, zor dönemlerin dayanışmayla aşıldığını ifade etti.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de törende yaptığı konuşmada, Meclis çatısı altında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özdenefe, bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, barışma ve affetme kültürünün güçlenmesini sağladığını vurguladı.

Gazze’de yaşananlara da dikkat çeken Fazilet Özdenefe, çocukların ölmediği, güldüğü bayramlara ulaşmayı temenni etti.

Bayramlaşmanın ardından Meclis Binası önünde hatıra fotoğrafı çekildi.