Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de, 2013’te seçilmesinin hemen ardından ekonomik meseleleri Putin’le görüşmek üzere Moskova’ya gittiği hatırlatılarak atıf yapılan rapor, güneyde yayımlanan gazetelerin bugünkü manşetlerinde yer buldu.

Alithia, “ICIJ-OCCRP Konsorsiyumu Araştırmasına Göre İstilacıları ve Zenginleri Akladık” başlığını attığı manşetinde, “raporu, içeriğine katılmamakla birlikte aktarmakta olduğuna” işaret etti.

Habere göre raporda, merkezleri Güney Kıbrıs’ta bulunan MeritServus+MeritKapital ConnectedSky, Cyprodirect, DJC Accoyntants ve Kallias & Associates isimli şirketler tarafından sızdırılan 3 milyon 600 bin belgenin 8 ay süren incelemesi sonrasında yayımlanan raporda, “PwCCyprus” isimli denetleme kuruluşunun, servetlerini Batı’nın yaptırımlarından kaçırmak isteyen Rus oligarklara yardımcı olduğu belirtildi.

Uluslararası muhasebe kuruluşu olan PwC’nin Güney Kıbrıs’ta ofis açtığı (PwCCyprus) ve 1100 Ukrayna işgalinin başından itibaren Putin’in müttefiklerinin hizmetine verdiği, 2014’te Kırım yüzünden yaptırım listesinde bulunan 25 oligarktan en az 12’si için çalıştığı kaydedildi. PwCCyprus’un Alexey Mordashov isimli Rus sanayicinin 1,4 milyar dolarlık yatırımını, onun adına transfer ettiği belirtildi.

PwC’nin eski ortakları tarafından kurulan Abacus Ltd. isimli Rum şirketinin Petr Aven isimli Rus milyarder ile ilgili İngiltere Ulusal Suç Dairesi tarafından yürütülen mahkeme sürecinin odağında bulunduğu ve Aven’in, Abacus aracılığıyla (mal varlığını karmaşık para-finans ağı aracılığıyla saklayarak- yaptırımlardan kaçmakla itham edildiği kaydedildi.

İngiliz mahkemesinin Dimitris Yoanndis’i, mal varlıklarını karmaşık para-finans ağları aracılığıyla saklamaya çalışan Rus oligarklara yardım etmekle suçladığı, Yoannidis’e ait MeritZerus isimli şirketin Roman Avramovic isimli oligarkla yakın ilişki içerisinde olduğu, adı yaptırım listesinde bulunan Konstantin Malofeyev de dahil Rus oligarklara ait veya onların kontrolündeki 100’den fazla Rum şirketin çalışmalarını yönettiği bilgisi veriliyor.

Raporda, gölge finansın Rum hükümetinin ve bankalarının üst kademelerinden geldiği, Güney Kıbrıs’ın mali sisteminin çok büyük bankacılık sektörüne ve AB mali verilerinin yayınlanmasına dair bazı güçsüz yasalara, Merkez Bankası’na ve oligarkların 200 milyar doların üzerindeki yatırım tsunamisine dayandığı belirtildi.

“Rus müşterileri çeken büyük bir offshore hizmet ajansı kuran avukat” olarak tanımlanan Nikos Anastasiadis’in 2013’ten 2023’e kadar Rum yönetimi başkanlığı yaptığı, başkanlığı devralmadan önce yöneticisi olduğu avukatlık ofisindeki ortaklarının Putin’in müttefikleriyle anlaşmalar da dahil olmak üzere çok büyük miktarda şüpheli gelirin aklanmasıyla bağlantılı paravan şirketlerde görev aldığı kaydedildi. Anastasiadis’in başkan olur olmaz şirketini iki kızına ve diğer ortaklarına bıraktığı ve Moskova’ya giderek Putin ile görüştüğü, daha sıkı bankacılık bağları kurduğu hatırlatıldı.

Raporda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın oligarkların gerek yat, gayrimenkul, para finans imkanları olarak Rusya dışında saklanması ve yeniden Rusya’ya yatırılması, gerekse Batı’daki demokratik kurumların erozyona uğratılması için kullanılmasına yönelik mal varlığı transferlerindeki rolüne işaret edildi.

Politis manşet haberini, “Rusya’nın Kıbrıs’ı ‘İstilası’ ile İlgili Açıklama Tsunamisi… ICIJ Araştırması Kıbrıs’ın Nasıl Kremlin’in Kara Para Aklama Organı Haline Çevrildiğini Anlatıyor” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros, “Kıbrıs Rus Milyarları Konusunda Hedef Tahtasında… Flaş Belgelerde Anastasiadis, PWC ve Oligarklar” başlığını kullandı

Haravgi, “Yolsuzluğa Dökülen Altın Yeşil Yaprak… Yaptırımlardan Kaçmak İçin Rus Oligarkların Milyarlarının Kaçırılması” başlığını attı.