Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (kokain) tasarrufu” suçlarından tutuklanan 42 yaşındaki Murat Dedeoğlu ile 38 yaşındaki Betül Hadutoğlu’nun ardından İbrahim Güder de tutuklandı. 3 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, 10 Ekim 2023 tarihinde zanlı Murat Dedeoğlu’nun Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve Kuzey Kıbrıs’a uyuşturucu getireceğine dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda bekleyişe geçtiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkeye giriş yaptığı esnada alıkonulduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Metehan Sınır Kapısı yakınlarında zanlıyı beklediği tespit edilen Betül Hadutoğlu’nun da üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının çantasında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir gram beyaz toz ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis her iki zanlının da itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Murat Dedeoğlu’nun İbrahim Güder’e 100 euro verdiğini ve onun yönlendirmesi ile güneye gidip, uyuşturucu aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Güder’in 11 Ekim’de tutuklandığını belirtti. Polis, Dedeoğlu’nun güneyden aldığı 22 gram kokainin 2 gramını kendisine, 20 gramını Güder’e vereceğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, Dedeoğlu’nun 2 gram kokain alıp, uyuşturucunun bir miktarını zanlı Hadutoğlu ile birlikte içtiğini, kalan kısmını da Hadutoğlu’na verdiğini söylediğini aktardı. Soruşturma kapsamında zanlıların cep telefonlarının incelendiğini söyledi. Polis, Dedeoğlu ile Güder arasında uyuşturucu alışverişi ile ilgili yazışmalar tespit ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu madde ile ele geçirilen beyaz tozun devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, her 3 zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.