

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı, gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyette ifadesi alınmaya başlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheliler İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Uğurhan Atma gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari olan Gökçe İstanbul'da, Atma ise Muğla'da polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece, yolsuzluk soruşturmasına yönelik süren operasyonda, gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

Öte yandan, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise emniyette ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanması sonrası, terör soruşturması ile ilgili de ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.