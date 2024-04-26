Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi’nde bir İsrail gemisine ve İsrail’in güneyindeki kıyı kenti Eilat’taki hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, Aden Körfezi'nde İsrail gemisi MSC Darwin'i füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Seri, İsrail’in güneyindeki kıyı kenti Eilat’taki hedeflere de füze saldırısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Husi güçlerinin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İsrail ve onunla bağlantısı olanların seyrüseferlerini engellemeyi sürdürdüğünü belirten Seri, "Düşman İsrail’in işgal altındaki Filistin'deki hedeflerine karşı daha fazla askeri operasyon gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Filistin halkına destek operasyonlarımız, İsrail saldırganlığı durdurmadıkça ve Gazze Şeridi'ndeki abluka kalkmadıkça durmayacak." diye konuştu.