(Kamalı Haber) - Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, "Rüşvet Talep Etme, “Rüşvet Teklif Etme", “Görevi Kötüye Kullanma”, "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ve "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın, bir şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde polise bilgi verilmesi üzerine başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 2022-2024 tarihleri arasında Lefkoşa'da devlet dairelerinde işlemlerin yapılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro, 35 bin sterlin rüşvet aldığını söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihler arasında bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti. Polis, devlet dairesindeki bir işlemin yapılması için ise zanlının bir şahıstan 200 bin sterlin rüşvet istediğini açıkladı. Polis, zanlıdan 3 ayrı gönüllü ifade aldığını, üçüncü ifadenin itiraf içerikli olduğunu kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9mm canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 kez mahkemeye çıkarılarak ek 8 gün süre alındığını, bu süre içerisinde 49 kişinin sorgulandığını, 21 ifade temin edildiğini kaydetti. Polis, son alınan ifadelerden birinin zanlının devlet kurumunda yapılacak bir işlem için bir şahıstan 100 bin euro rüşvet istemesine dair olduğunu açıkladı. Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun incelendiğini, yapılan araştırma sonucu telefonun 2025 yılı Kasım ayında aldığını, bu nedenle eski telefonunun arandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan ses ve görüntü kayıtlarının incelemeye gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis ,5 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polis sorular yöneltti. Savunma, zanlının verdiği 3 ifadenin içeriğini sordu. Polis, bir ifadenin evinde bulunan mermilerle ilgili kabul yönünde olduğunu, diğer iki ifadenin ise rüşvetle ilgili olduğunu ve zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Savunma, zanlının eski telefonuyla ilgili izahat verip, vermediğini sordu, polis izahat verdiğini söyledi.

Savunma daha sonra zanlının böbreklerinde sorun olduğunu, son 2 gündür şikayetlerinin arttığını belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.