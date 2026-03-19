Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), “Bakanlar Kurulu’nun nisan ayında üç aylık hayat pahalılığının ödenmesinin ardından bir sonraki ödemenin gelecek yıl yapılması yönünde karar aldığı” iddiasına tepki gösterdi.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Ocak-Şubat-Mart 2026 dönemine ait hayat pahalılığı oranını nisan ayında ödeme, nisan-aralık dönemini ise dondurarak bir sonraki artışı Ocak 2027’ye erteleme yönünde olduğu iddia edilen düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Serdaroğlu, dokuz ay boyunca hayat pahalılığının dondurulmasının dar gelirli kesimler ile sabit sermayeli esnafı enflasyon karşısında zor durumda bırakacağını ve halkın alım gücünü olumsuz etkileyeceği savunarak, kararı “siyasi kurnazlık” olarak nitelendirdi. Serdaroğlu, “Halkın alım gücüyle alay etmenize izin vermeyeceğiz.” dedi.

Hükümetin bu yönde “kritik” bir adımı paydaşlara danışmadan attığını, sosyal diyalog mekanizmalarının devre dışı bırakıldığını ileri süren Serdaroğlu, bu kararın alım gücünü korumak yerine enflasyon karşısında kayba yol açacağını ve şeffaflıktan uzak olduğunu savundu. Serdaroğlu; “Bu karar kime göre, neye göre alınmıştır?” diye sordu.

Başbakan Ünal Üstel’in dün katıldığı bir programda “hayat pahalılığına yönelik bir düzenleme yapılmayacak" yönünde açıklaması olduğunu savunan Serdaroğlu, hükümete “ciddiyetsizlik ve tutarsızlık” eleştirisinde bulundu.

Serdaroğlu, işçi, emekçi ve dar gelirli kesimin haklarının korunması için her türlü demokratik ve sendikal mücadelenin “en sert şekilde” sürdürüleceği vurguladı.