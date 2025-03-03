Asgari ücret artışını yargıya taşıyan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) görüşülmesine bugün de devam edilen davanın 10 Mart’a ertelendiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, mahkemeye herhangi bir savunma sunulmadığını belirterek, hükümetin süreci yavaşlatmak için çabaladığını savundu.

Davanın görüşülmesine 10 Mart Pazartesi günü devam edileceğini belirten Serdaroğlu, “Karşı tarafın oyalama girişimlerine müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

-Ne olmuştu?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 17 Ocak'ta belirlediği asgari ücrete Hür-İş ve diğer sendikalar itiraz etmişti.

İtirazların değerlendiren Komisyon 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmasına karar verilen brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olan asgari ücreti yeniden oy çokluğuyla kabul ederken, işçi tarafı toplantıdan ayrılmıştı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 7,5'lik artışın yasal olmadığını savunan Hür-İş, Yüksek İdare Mahkemesi'ne (YİM) başvurmuş, asgari ücretle ilgili dava süreci 10 Şubat’taki ilk duruşmayla başlamıştı.