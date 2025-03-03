Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu tarafından düzenlenen Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'ni tamamlayan kursiyerler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Genel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sertifika Sınavı’na katıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sınav sonuçlarına göre başarılı olan katılımcılar, 2025 yılının nisan ayında yapılacak İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Sınavı’na başvurabilecekleri vurgulandı.

-İlk kez yer aldı

Açıklamada, DAÜ-SEM’in ilk kez Temmuz-Kasım 2024 dönemi arasında dışarıdan katılımcılara yönelik eğitim kursu düzenleyerek sınavda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 24 saat teorik ve 12 saat pratik eğitimden oluşan kursun ‘Genel İSG Sertifikası’na sahip ya da bu sertifikası geçerli olan, mimarlık, inşaat, elektrik, elektronik, makine ve çevre mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya iş sağlığı ve güvenliği lisansına sahip kişiler için düzenlendiği aktarıldı.

-Yeni eğitim programları düzenleniyor

DAÜ’nün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı bir İSG eğitim kurumu olduğunun belirtildiği açıklamada, tüzük çerçevesinde İş Yeri Zorunlu İSG Eğitimi, Temel İSG Eğitimi 2025 ve Genel İSG Eğitim Programları (Haziran 2025) düzenleyeceği bildirildi.

Eğitimlerin talep doğrultusunda açık ya da kapalı (özel grup) olarak yapılabildiğinin vurgulandığı açıklamada, detaylı bilgi ve başvuru için DAÜ-SEM’in (0392) 630 2471 numaralı telefonuna ulaşılabileceği de belirtildi.