Rum Başkanlığında, göreve geldiği ilk andan itibaren fazla ek mesai almasıyla gündeme gelen Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu’nun, istifasını sunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu’nun istifa etmesi haberine geniş yer verdiler.

Habere göre Komodromu’nun istifası Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildi.

Komodromu’nun istifasının beklenen bir gelişme olduğunu yazan gazete, ancak imzalanan ek mesailer konusunun “açık” kalmaya devam ettiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodolidis’in New York dönüşünde ilk olarak bu konuyu ele aldığını belirten gazete yeni hükümet sözcü vekilinin bugün açıklanmasının da ihtimal dışı olmadığını yazdı.