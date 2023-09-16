Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in seçim programında bulunan “Hükümet Çalışmaları Koordinasyon ve Destekleme Sekreterliğinin” dün itibarıyla uygulamaya konulduğu bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada Başkanlık Müsteşarı’nın uhdesinde faaliyet gösterecek olan sekreterlik, Hristodulidis hükümetinin politikalarının, reformların ve projelerin uygulanmasını, yetkili bütün bakanlık ve müsteşarlıkların iş birliğiyle koordine etme ve denetlemekle görevli olacak.

Sekreterlik için ilan edilen münhalle kamudan 12 devlet görevlisi istihdam edildiği ve Sekreterlik üyelerinin hizmet satın alımı ilkesiyle çalıştırılacağı ve kamuya ilave ekonomik külfetleri olmayacağı kaydedildi.