Rum Polis Genel Müdürü’nün, polis memurlarının görev saatlerinde değişiklik ve günlük ödeneklerini azaltma kararı aldığı, polislerin örgütlü olduğu “ISOITİTA” sendikasının da konuyu yargıya taşıdığı bildirildi.

Politis ve diğer gazetelere göre Rum polisinin reorganizasyon ve modernizasyonu konusu 21 Ocak’ta Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nde ele alınacak. Konuyu avukatlarının tavsiyesiyle yargıya taşıyan ISOTİTA, 21 Ocak Çarşamba günü saat 09.00’da, konu ele alınmaya başlanmadan önce Rum Meclisi önünde protesto eylemi yapacak.

Sendika pazartesi ve salı günü de “tek taraflı ve haksız” diye nitelediği bu kararı mecliste temsil edilen siyasi partilerle görüşerek. Sendika, bu konuda bütün sendikal imkanlarını kullanacağını açıkladı.