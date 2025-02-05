Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, savunma konulu gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis yaptığı açıklamada Avrupa Birliği üyesi devletlerin savunma sanayilerinin güçlendirilmesinin stratejik özerkliğin sağlanmasına katkı koyacağını ayrıca günün değişken ortamında jeostratejik rolünü ön plana çıkaracağını belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, diğer AB liderleri gibi, AB’nin ortaya koyması gereken hedefler konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Jeostratejik öneme sahip bir bölgede, AB üyesi olarak Güney Kıbrıs’ın, kendisine düşen rolü üstlenmeye ve ortak Avrupa hedeflerinin yerine getirilmesine hazır olduğunu söyleyen Hristodulidis, Andreas Papandreu” Hava Üssü’nün genişletilmesi ve “Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün iyileştirilmesine yönelik son kararların da bu çerçevede alındığına dikkati çekti.