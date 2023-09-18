Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, New York ziyaretinin amaçları konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, öncelikler arasında Kıbrıs sorununun ve müzakerelerin yeniden başlaması önkoşullarının yaratılmasının ötesinde enerji ve yatırımlar konularının da bulunduğunu ifade ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, enerji alanından ve kaliteli yatırımları çekme çabasından söz ederek Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bu çerçevede bir dizi temas gerçekleştireceğini ifade etti.

Enerji konusunun, Rusya’nın Ukrayna işgalinin sonucu olarak Avrupa düzeyindeki konjonktürler ayrıca AB’nin enerji bağımlılığından kurtulması çabaları nedeniyle görüşmelerin merkezinde bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, İsrail Başbakanı ile varılan mutabakat neticesinde yıl sonuna kadar kararların alınması gerektiğini, bu bağlamda Chevron şirketleriyle görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Üçüncü hedefin ise kaliteli yatırımları özellikle Amerikan yatırımlarını çekmek olduğunu söyleyen Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Kombos’un Yunanistan, Mısır, İsrail Ürdün dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini ifade etti.